Desmate volta a subir na Mata Atlântica Após uma série de três anos em queda, o desmatamento na Mata Atlântica voltou a subir entre 2011 e 2012, chegando ao maior valor desde 2008. É o que mostra a nova edição do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, divulgado nesta terça-feira pela organização não governamental (ONG) SOS Mata Atlântica e pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe). O levantamento mostrou que o bioma mais devastado e ameaçado do País, do qual restam somente 8,5% de vegetação, teve uma perda de 23.548 hectares (o equivalente a 148 Parques do Ibirapuera). A taxa foi 29% maior do que no período anterior (2010-2011) e 23% superior em relação a 2008- 2011. Entre 2008 e 2010, a área desmatada por ano foi de 15.183 ha e de 2010 a 2011, 14.090 ha.