Desmond Tutu diz não ter sido convidado para funeral de Mandela

Autoridades do governo insistiram em dizer que ele está na lista de convidados.

No entanto, o escritório do prelado anglicano declarou em um comunicado que Tutu cancelou os planos de viajar para a província do Cabo Oriental para o funeral "por não ter recebido nenhuma indicação de que seu nome esteja em uma lista de convidados ou de credenciados".

Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul e falecido na semana passada aos 95 anos, teve uma amizade estreita com Tutu --ambos foram laureados com o Prêmio Nobel da Paz--, forjada durante a luta contra o apartheid.

A ausência de Tutu na despedida final do ícone mundial despertou dúvidas sobre o relacionamento tenso do verborrágico clérigo com o atual governo sul-africano e com o partido governista, o Congresso Nacional Africano (CNA).

"Se eu, ou meu escritório, tivessemos sido informados de que eu seria bem-vindo, não perderia por nada no mundo", disse Tutu no comunicado.

"Por mais que eu fosse adorar comparecer à cerimônia para dar meu último adeus a alguém que amei e valorizei, teria sido desrespeitoso com Tata entrar sem convite no que foi informado ser um funeral particular", disse, usando o termo afetivo 'Tata' para Mandela, que na língua Xhosa significa 'pai'.

Indagado a respeito do não comparecimento de Tutu, Clayson Monyela, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, disse mais cedo à Reuters: "Desmond Tutu com certeza está na lista de convidados".