Desmond Tutu recebe prêmio Templeton, de US$ 1,7 milhão

Um dos principais ativistas dos direitos humanos no final do século 20, Tutu, então arcebispo anglicano da Cidade do Cabo, teve um papel importante no movimento que levou ao fim do apartheid. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1984, e, aos 81 anos, continua ativo em campanhas pela paz e os direitos humanos.

Criado em 1972 pelo falecido investidor e benemérito norte-americano John Templeton, o prêmio --mais valioso, em termos financeiros, do que o Nobel-- homenageia anualmente uma personalidade viva que "tenha feito uma contribuição excepcional para a afirmação da dimensão espiritual da vida".

Em nota divulgada pela Fundação Templeton, com sede nos EUA, Tutu disse que "quando você está numa multidão e se destaca da multidão, geralmente é porque você está sendo carregado nos ombros dos outros".

"Quero reconhecer a todas as pessoas maravilhosas que me aceitaram como seu líder em casa, e então aceitar esse prêmio na qualidade de representante."

Ganhadores anteriores do prêmio incluem a madre Teresa de Calcutá, na primeira edição (1973), e o Dalai Lama, líder espiritual e político dos tibetanos, no ano passado.

(Por Maria Golovnina)