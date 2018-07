Desmoronamento de terra mata 1 operário de obra em SP Um desmoronamento de terra de uma obra, no bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo, por volta das 12 horas, soterrou um dos funcionários, que morreu no local, segundo informações preliminares do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Dez equipes do corpo de bombeiros foram acionadas para o resgate.