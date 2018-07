Desmoronamento deixa trailers à beira de abismo no País de Gales

Dezenas de trailers estão à beira de um abismo em uma área turística do sul do País de Gales.

Um deslizamento de terra transformou o terreno onde os trailers estavam parados em uma área de risco.

O alarme soou na noite de segunda-feira, quando o deslizamento de terra fez com que toneladas de rochas fossem parar na praia.

Na manhã seguinte os moradores puderam ter uma ideia do risco que corriam. Ninguém ficou ferido e, durante o dia todo, funcionários do conselho local tentaram afastar os trailers do abismo que se formou com a erosão.

Esta parte do litoral sul do País de Gales é um popular destino turístico. Erosões não são novidade na região, mas, o tamanho do deslizamento de terra repentino é motivo de preocupação.

Rob Pritchard, guarda-florestal da área conta que nos últimos anos já viu "pelo menos três ou quatro desmoronamentos, geralmente depois de uma combinação de chuva pesada e ondas de frio mais cedo do que o esperado".

O governo local está investigando o deslizamento e pediu que todos os moradores e visitantes fiquem longe do abismo.