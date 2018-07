Desmoronamento em Natal atinge veículo de turistas A cidade de Natal viveu mais uma noite de desmoronamento de terra no bairro de Mãe Luíza, zona Leste da capital do Rio Grande do Norte. Dois carros ficaram soterrados, sem vítimas. Um dos carros era alugado e estava sendo usado por quatro turistas chilenos, que foram socorridos pela Polícia Militar.