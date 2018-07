Desocupação de área em SP deixa 2 feridos e 2 presos Um policial militar foi intoxicado e outro foi atropelado por uma moto durante a desocupação de um terreno no bairro do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, segundo informou a Polícia Militar (PM). No começo da manhã, quando teve início a reintegração de posse da área ocupada por 2.500 mil pessoas, parte dos moradores aceitou sair, porém, cerca de 200 resistiram e protestaram, colocando fogo em lixo, e em alguns barracos, para bloquear as ruas da região. Dois foram detidos por atirar rojões contra a Tropa de Choque.