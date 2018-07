Desocupação de prédio no Rio tem 4 ônibus incendiados O Sindicato das Empresas de Ônibus do Município do Rio (Rio Ônibus) informou que quatro veículos foram incendiados e outros 11, apedrejados, durante a desocupação do prédio da telefônica OI, na zona norte da cidade, nesta sexta-feira, 11.