Despachante é morto na formatura da filha em SP

No dia da festa, na Expo Barra Funda, a família de Hélio de Souza Ribeiro comemorava a formatura da caçula de três irmãos, Carla, em Educação Física. Segundo a nora da vítima, Patrícia Pereira Ribeiro, o sogro saiu para fumar na calçada quando uma briga teve início dentro da festa. A confusão começou depois que uma mulher teve a bolsa roubada, segundo Patrícia. Ela afirma que os próprios seguranças brigaram entre si.

A confusão acabou envolvendo pessoas que estavam do lado de fora da Expo Barra Funda. Na rua, Carlos, filho de Ribeiro, apanhou de seis pessoas. "Quando vi, meu sogro já estava no chão. Não sabemos quem jogou a pedra", diz Patrícia. Ribeiro ficou internado em coma por três dias no Hospital das Clínicas, mas morreu na segunda-feira. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.