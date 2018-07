Despedida foi dedicada à gratidão e à esperança

A comovente despedida de Bento XVI foi dedicada à gratidão e à esperança. Gratidão às pessoas que o acompanharam, desde seu secretário de Estado, frequentemente acusado pelos problemas políticos enfrentados pelo papa dentro do Vaticano, até a multidão de fiéis espalhados pelo mundo que o acompanhou com a oração e a atenção a seus ensinamentos. Mas, sobretudo, gratidão a Deus - pois Bento XVI tem claro que é a companhia de Deus que permite à barca da Igreja não naufragar nas águas tempestuosas da História. A origem dessa gratidão é também origem da esperança, da crença de que a Igreja conseguirá superar todos os obstáculos do presente e do futuro.

A despedida de um papa, por morte ou por uma surpreendente renúncia, tem a força de tirar o Ocidente globalizado de sua rotina cotidiana, mergulhando-o num tempo e num espaço místico que parecia há muito desaparecido. Assim foi com os dois João Paulo e assim está sendo com Bento XVI. Entre fatos, versões, análises, especulações e vaticínios, permanece a eterna pergunta sobre a possibilidade de existir um Deus bom e de esse Deus habitar uma organização construída por mãos humanas e fadada aos descalabros dos homens.

Bento XVI comoveu ao falar, em sua última audiência, das dificuldades do cargo, declarando que "não abandona a cruz, mas permanece ligado de um modo novo ao Senhor crucificado" e que deseja que cada um se abandone como "uma criança nos braços do Senhor" e se sinta "amado por aquele Deus que doou seu filho por nós e que nos mostrou seu amor sem fim". Mas, além disso, deixa claro um sinal de esperança e de confiança no caminho que a Igreja vem seguindo.

Logo no início de seu discurso, agradece ao Criador, por ter dado um belo tempo em meio ao inverno. Não alude só à meteorologia. No inverno de sua despedida, percebe a beleza de uma Igreja que se reúne em torno dele com vivacidade e carinho. A Igreja está viva e se move suscitada pelo amor de Deus, não obstante todas as dificuldades.

Percalços. É a conclusão emocionada do velho papa, que contempla não apenas os 8 anos de seu pontificado, mas todos esses 50 anos, belos, mas difíceis, de uma renovação iniciada oficialmente com o Concílio Vaticano 2.º.

Houve momentos muito difíceis. A mídia se recorda imediatamente dos escândalos de pedofilia, mas as dificuldades vão sendo superadas e uma Igreja mais sincera, mais fiel à sua missão, atravessa as águas turbulentas e continua seu caminho na História. Não é obra humana, Bento XVI não baseia sua esperança na coerência dos homens, mas na consciência mística da companhia de um Criador que não abandona sua criatura.

O papa está certo. No meio da crise de secularização que atinge o mundo globalizado, a presença do mistério permanece como semente oculta, quase desconhecida, muitas vezes negada. O leitor talvez não acredite em Deus, mas não poderá negar que a sombra de Deus (ou a luz de Deus) nos acompanha há quase 15 dias.