Despejo de esgoto em lagoa é tema de debate no Rio Vereadores de Angra dos Reis, na Costa Verde, fizeram sessão especial hoje para debater a poluição causada no trecho conhecido como Lagoa Azul, um dos pontos mais visitados por turistas na Ilha Grande. No mês passado, o Ministério Público do Rio (MP-RJ) recebeu denúncia sobre o despejo de esgoto e outros poluentes, resultado de reparos em navios e o excesso de transatlânticos na Baía de Ilha Grande.