Despesas fazem Natura ter resultado abaixo do esperado no 1º tri

Entre janeiro e março, a companhia registrou lucro líquido de 117,2 milhões de reais, abaixo da expectativa média de analistas de 136,8 milhões de reais.

Já o resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) chegou a 283,6 milhões de reais, alta de 8,2 por cento na comparação anual, mas também abaixo da previsão de analistas de 297 milhões de reais.

A margem Ebitda recuou 1,2 ponto percentual, a 18,2 por cento no trimestre.

Segundo a companhia, houve continuidade da tendência observada na segunda metade do ano passado, com aumento trimestral de 8,2 por cento na produtividade das consultoras brasileiras frente ao ano anterior, e avanço de 9,1 por cento na receita líquida doméstica.

"No Brasil, a continuidade de um ambiente competitivo mais desafiador está alinhada com a decisão de intensificarmos os investimentos em marketing e inovação com o objetivo de aumentarmos a produtividade de nossas consultoras, sempre comprometidos a financiarmos essas iniciativas com ganhos de eficiência em nossa operação atual", disse a Natura em comentário sobre o desempenho.

A receita líquida internacional seguiu em crescimento acelerado, com alta de 53 por cento no trimestre, a 285,7 milhões de reais.

Já a receita líquida consolidada mostrou avanço de 15,2 por cento no trimestre, a 1,56 bilhão de reais.

O avanço das vendas no trimestre foi, no entanto, ofuscado pelo aumento de 34,3 por cento das despesas com depreciação e amortização, atribuído pela Natura aos investimentos em logística, capacidade produtiva e tecnologia da informação realizados nos últimos anos.

Diante de maior endividamento e aumento dos juros, o resultado financeiro da companhia ficou negativo em 51,9 milhões de reais, alta de 37,3 por cento sobre mesma etapa de 2013.

A Natura afirmou que mantém a projeção de investimento de 500 milhões de reais no ano, patamar inferior aos 553,9 milhões de reais de 2014, "com uma distribuição mais linear ao longo dos trimestres em comparação com os anos anteriores".

