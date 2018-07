Despojamento cria 'órfãos' de Bento XVI Nada de cruz de ouro, apetrechos dourados na roupa, sapato vermelho ou carros de luxo. A ordem é do papa Francisco, num esforço de trazer a Igreja mais próxima do povo. Mas, se as iniciativas causaram elogios, não são poucos os que se queixam: os "órfãos" do papa emérito Bento XVI, que aceitou e deu certo valor a ritos, ornamentos e imagens. Vendedores, comerciantes, alfaiates e até uma prefeitura estão hoje preocupados com as atitudes do novo papa, que já significam prejuízos.