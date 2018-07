Despoluindo o espírito O frade dominicano Carlos Alberto Libânio Christo, o Frei Betto, de 66 anos, nasceu em Belo Horizonte e cresceu entre montanhas, como dizem as orelhas de algumas de suas obras infantis. Autor de 51 livros (ganhou dois prêmios Jabuti), é teólogo, jornalista, filósofo e antropólogo. Assessor do ex-presidente Lula, ajudou na coordenação do Programa Fome Zero. Com seu histórico de contestador, diz que a questão ambiental é fundamental para a mudança do modelo de sociedade, que dá prioridade à acumulação e a concentração da riqueza.