Desrespeito a pedestre gera 30 multas por hora em SP

A CET intensificou na semana passada a fiscalização contra infrações que colocam em risco os pedestres na região do centro e da Avenida Paulista. Houve reforço de 154 agentes para essas atividades - nem todos exclusivos para isso -, que atuaram em esquema de rodízio para monitorar 78 cruzamentos.

A aplicação de multas começou em ritmo lento, com cerca de 200 registradas no primeiro dia. Na sexta-feira, no entanto, esse número mais do que duplicou e ficou em torno de 500. Mas a análise da quantidade de multas aplicadas em média por dia e o números de marronzinhos na fiscalização aponta que cada um deles registrou entre três e quatro infrações - o que poderia ser considerado baixo, por causa do grande desrespeito ainda presenciado.

"É preciso levar em conta que nem todos esses agentes estão ali exclusivamente para flagrar essas infrações. Muitos deles estão sendo compartilhados com outras atividades", diz o diretor de Operações da CET, Eduardo Macabelli. Ele também ressalta que alguns cruzamentos são mais movimentados e por isso a quantidade de multas varia de um cruzamento para outro.

Por outro lado, a quantidade de multas aplicadas na semana passada, em apenas uma região, já é o dobro do total registrado em toda a cidade por conta dessas infrações no ano passado (foram 1.009). Nesse ritmo, a CET projeta que sejam registradas até 10 mil por mês, o que colocaria essas infrações na sexta colocação do ranking de multas - atrás apenas de excesso de velocidade, rodízio e registros de estacionamento irregular. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.