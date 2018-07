Desrespeito a pedestre gera só 3 multas ao dia em SP

São três as principais infrações que comprometem a segurança dos pedestres: não dar preferência às pessoas na faixa, não aguardar o pedestre completar a travessia e deixar de dar atenção a ele nas conversões. Em 2010, a fiscalização dessas situações por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo resultou em 1.009 multas - uma quantidade pequena se comparada, por exemplo, à média de 5,7 mil veículos autuados por dia por furar o rodízio. Todas essas infrações estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que já vigora há 14 anos.

Vice-presidente da Associação Brasileira de Pedestres, o engenheiro de trânsito Horácio Augusto Figueira defende uma revisão das prioridades. "Deveriam largar a fiscalização de Zona Azul e rodízio para focar nas autuações que evitam acidentes e salvam vidas", diz. A CET promete intensificar, a partir do dia 8, a fiscalização dessas infrações para tentar diminuir as mortes por atropelamento - foram 630 em 2010. Inicialmente, só marronzinhos do centro e do entorno da Avenida Paulista estarão orientados a multar motoristas por esses motivos. Deixar de dar a seta para dobrar a esquina e parar sobre a faixa quando o semáforo fecha também ganharão "especial atenção".

Caminhões

Já o número de motoristas de caminhões multados chegou a 150,5 mil durante quase um ano de proibição da circulação desses veículos na Marginal do Pinheiros e nas Avenidas Bandeirantes, Jornalista Roberto Marinho e Afonso D?Escragnole. Esse montante equivale a quase 3% do total de infrações aplicadas pela CET durante todo o ano de 2010.

O maior número de infrações se concentrou na Marginal do Pinheiros, onde 90.940 veículos foram multados entre setembro de 2010 e junho deste ano. Na Avenida dos Bandeirantes foram 43.983 multas e na Afonso D?Escragnole Taunay, 14.819. As informações são do Jornal da Tarde e do jornal O Estado de S. Paulo.