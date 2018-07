Desta vez, Axl não veio para brincar

"Desculpe terminar tão tarde o show. Sei que as crianças têm de ir para a escola amanhã." Sábias palavras, Axl. As crianças, pais, mães e adultos que juntos somaram mais de 13 mil testemunhas dentro do ginásio Nilson Nelson na noite de anteontem em Brasília mereceram o pedido de perdão. Às 2h25 da madrugada de segunda-feira, Axl Rose e seu reformado Guns N"Roses deixaram o palco após tocarem 20 músicas em duas horas e meia de concerto. Conhecido por atrasar seus espetáculos, Axl entrou aos 15 minutos da segundona após uma introdução com toques de suspense hitchcockiano.

Aos 48 anos, o inchado e monossilábico vocalista da ex-banda mais explosiva do rock dos anos 80 deu as caras ao som de Chinese Democracy, faixa-título do álbum lançado no ano passado. Todos queriam saber como o rechonchudo e cabeludo estava. De chapéu, casaco e óculos escuro, Axl se escondia. Dançava de maneira desarticulada e cantava modulando a voz de acordo com o alcance e volume que entendia ser exato para cada canção. Welcome To the Jungle, It"s So Easy e Mr. Brownstone - todas do clássico primeiro álbum, Appetite for Destruction (1987) - vieram em seguida para mostrar que, diferentemente de 2001, quando fechou uma das noites do Rock In Rio de maneira deprimente, desta vez, Axl não veio para brincadeira.

Para disfarçar a falta de potência da voz e desenvoltura, optou por explosões, fogos, chuvas douradas e quatro painéis - além de três telões - para saciar o público. Um parque de diversões para todas as idades, sentidos e gostos. A massa sonora de uma banda formada por três guitarristas, dois tecladistas, um baixista e um baterista, também serviam para enfaixar as cicatrizes abertas pelo tempo no vocalista que voltava pela quarta vez ao Brasil.

Das pouquíssimas vezes que se dirigiu ao público, Axl se resumiu a falar "Brasília" com a voz derretida. Brincando que introduziria uma música calminha, chamou a poderosa You Could Be Mine, uma das poucas canções retiradas de Use Your Illusion (1991). Nesta oportunidade, mostrou outro trunfo para o público. O baixista Tommy Stinson emulava Duff McKagan, tanto na postura como na maneira de fazer o backing vocal. Já o guitarrista DJ Ashba, com seu chapéu/cartola, cigarrinho no canto da boca e sua Gibson modelo Les Paul, era um Slash dos novos tempos. Em Sweet Child O"Mine era até possível comprar gato por lebre.

Entre as canções, para que Axl recuperasse o fôlego e a voz, os músicos mostravam solos, caras e caretas. As músicas do novo CD ganhavam em pirotecnia. Eram tantos efeitos na voz, nas guitarras e vindo dos teclados que a voz de Axl surgia como um fiapo. O vocalista soltava o gogó apenas em tons mais rasgados, quando se sentia confortável. Em Live and Let Die voltou com a faixinha vermelha característica na cabeça. Quando começou a dar seus rodopios, quase tomou um tombo. "Minhas calças estão caindo", justificou-se repetidas vezes.

Em November Rain, tocou piano pela primeira vez na frente do palco. Uma chuva dourada ajudou a compor o cenário burlesco. O set foi finalizado com Nightrain, com uma sinfonia de guitarras ciceroneando o reizinho da noite. O bis veio com Madagascar e Paradise City. Papel picado, explosões, serpentinas e Axl joga o microfone para o público. Fim de papo.

Algumas horas antes, foi a vez do amigo de Axl, Sebastian Bach entreter o público. O ex-vocalista do Skid Row envelheceu bem. Tocou por uma hora um repertório baseado nos dois primeiros álbuns de sua ex-banda e fez o público vibrar com músicas como 18 and Life, I Remember You e Youth Gone Wild.

As duas bandas tocam ainda amanhã em Belo Horizonte, sábado em São Paulo, domingo no Rio e na próxima terça-feira finalizam sua turnê pelo Brasil em Porto Alegre.

O repórter viajou a convite da T4F