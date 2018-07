Destaques CLÁSSICO - A Coleção Gary Cooper traz três filmes do astro. A Última Fronteira, Marrocos e O Grande Segredo são assinados por William Wyler, Joseph Von Sternberg e Fritz Lang. No segundo, ele forma dupla com a vamp Marlene Dietrich, numa trama exótica que inclui a Legião Estrangeira. O lançamento Classicline está à venda por R$ 41,90.