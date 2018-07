DESTAQUES-Compra de apoio não era desconhecido, diz relator do mensalão O relator da ação penal do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, iniciou a leitura do seu voto sobre a questão relativa à corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, no início do julgamento dos réus integrantes do chamado "núcleo político" do suposto esquema.