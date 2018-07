DESTAQUES-Dirceu comandava o núcleo político do mensalão, diz relator O relator da ação penal do chamado mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, retomou a leitura do voto relativo à acusação de formação de quadrilha, e disse que o ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu comandava o chamado núcleo político do esquema.