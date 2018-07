DESTAQUES-Dirceu conta com 5 votos pela condenação no STF O ex-ministro-chefe da Casa Civil José Dirceu, apontado como mentor do chamado mensalão, conta com cinco votos favoráveis a sua condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção ativa por envolvimento no esquema de compra de apoio parlamentar ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.