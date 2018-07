Destaques do 'Estadão Noite' desta quarta-feira, 27

O "Estadão Noite" traz na edição desta quarta-feira, 27, dois artigos sobre a candidata do PSB à Presidência Marina Silva. Alexandre Cesar Cunha Leite, economista e doutor em Ciências Sociais e professor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), analisa de que forma as diferentes bandeiras dentro da chapa poderiam prejudicar a substituta de Eduardo Campos. Julia Duailibi, jornalista e blogueira do Estadão, por sua vez, escreve sobre os custos da operação de 'desconstrução' da ex-ministra pelos adversários, principalmente após o resultado da última pesquisa Ibope.

Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), discorre sobre a necessidade de que a política industrial no Brasil se faça em conjunto com a política energética, criticando o intervencionismo excessivo do governo. Gilles Lapouge, correspondente do Estadão, aposta na novíssima configuração de poder no 'sempre instável' Oriente Médio. Por fim, Luís Augusto Monaco questiona a postura de Ronaldinho Gaúcho: quer continuar jogando de verdade ou não?

