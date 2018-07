Destaques do Estadão Noite desta segunda-feira, 8

O Estadão Noite desta segunda-feira, 8, traz dois artigos sobre os possíveis efeitos da delação premiada do ex-diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa sobre os rumos da corrida eleitoral: o professor de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais Fernando Filgueiras aposta em um impacto reduzido, já que a sociedade estaria 'acostumada' com casos de corrupção. O colunista João Bosco Rabello, por outro lado, acredita que o tema alcança o eleitor brasileiro mais do que outros casos morais.

Cristina Soreanu Pecequilo, professora de Relações Internacionais da Unifesp e Autora de "Os Estados Unidos e o Século XXI" e "A União Europeia", traz uma análise da última reunião da Otan e dos esforços que os Estados Unidos têm feito para alcançar objetivos que estariam muito além da Ucrânia.

O colunista Celso Ming aproveita a 'reconfirmação' de Dilma sobre a saída de Mantega em um eventual segundo mandato para questionar a falta de detalhamento da política econômica proposta pela presidente e candidata.

Robson Morelli, editor de Esportes, comenta a tática de Dunga para a seleção brasileira. Segundo ele, apesar do 'corre-corre', não houve nenhuma melhora. Pelo contrário: a atuação do grupo só piora.

