Veja as notícias do final de semana

‘O projeto da cozinha do chefe está pronto’ diz executivo da OAS no WhatsApp

Segundo revista 'Veja', 'chefe' é Lula e 'Madame' é Marisa Letícia nas mensagens trocadas entre diretor e ex-presidente da empreiteira que reforçam suspeitas de ligação do casal com sítio de Atibaia e tríplex do Guarujá