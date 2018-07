DESTAQUES-Provas não deixam dúvida da autoria dos delitos, diz Gurgel O procurador-geral da República, Roberto Gurgel, iniciou a leitura do relatório de acusação dos 38 réus do processo do chamado mensalão, cujo julgamento entrou em seu segundo dia nesta sexta-feira no Supremo Tribunal Federal (STF).