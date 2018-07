Destino do vice-líder em 2010 deve ser a Williams

Passada a tempestade do escândalo Briatore/Piquet/Renault, o dia de ontem, no paddock do circuito de Cingapura, se transformou num centro de reuniões onde o tema principal foi: contratação de pilotos. Ou, melhor, a definição dos detalhes finais desses acordos. Nos próximos dias muitas novidades deverão ser anunciadas na Fórmula 1 e que devem tornar a temporada de 2010 bastante atrativa. Por exemplo: Fernando Alonso como companheiro de Felipe Massa na Ferrari e a volta de Kimi Raikkonen à McLaren, como parceiro de Lewis Hamilton.

Mas há muitas outras negociações em curso. O polonês Robert Kubica, da BMW, só espera a Ferrari confirmar Alonso para assinar com a Renault. "Está tudo definido. Aguardamos apenas a oficialização do Alonso na Ferrari para ratificar a nossa opção", disse seu empresário, Daniele Morelli.

A rescisão do contrato de Raikkonen com a Ferrari, para a chegada de Alonso, teria sido resolvida em conjunto com a McLaren, que deseja contar com o piloto novamente.

Dispensar o finlandês, campeão do mundo de 2007, significará pagar-lhe o que receberia da equipe italiana na próxima temporada. Valor estimado: US$ 25 milhões. "Não está assinado ainda, mas os termos do acordo já foram estipulados. Esse valor será dividido entre as duas escuderias", diz uma fonte com acesso aos responsáveis pelo negócio.

Outra novidade importante envolve a Brawn GP. O grupo de Abu Dhabi Aabar Investments é dono de 9,1% da Mercedes e está prestes a adquirir 75% da equipe de Rubens Barrichello. E levará consigo o alemão Nico Rosberg, para a vaga de Rubinho. Também se aguarda só a discussão de detalhes para se concluir tudo e anunciar a reestruturação da organização dirigida por Ross Brawn.

Na hipótese bem provável de se concretizar a venda da Brawn, o caminho de Rubinho deverá ser a Williams. "Sim, conversamos, e interessa", disse, ontem, uma alta fonte do time. "As coisas estão mais claras agora, deveremos ter mesmo motor Renault em 2010. Esperamos a definição da Brawn para acertamos com os pilotos." Se o negócio for concluído, como acena a própria fonte da Williams, o companheiro de Rubinho será o jovem e talentoso alemão Nico Hulkenberg, de 22 anos, campeão este ano da GP2.

O nome de Bruno Senna circulou no paddock do circuito de Cingapura. A exemplo do que já poderia ter ocorrido no fim do ano passado, Bruno tem boas possibilidades de correr pela Force India no próximo Mundial. A Petrobras regressaria à Fórmula 1 com esse projeto.

Há questões importantes a serem discutidas para tudo dar certo, como se espera. A Mercedes, fornecedora de motor e tecnologia para a Force India, usa motor Mercedes, que tem parceria com a Mobil para combustível e óleo lubrificante. E a Petrobras, que permaneceu na Fórmula 1 por 10 anos, se interessa em continuar desenvolvendo tecnologia nessas duas áreas .

BRIATORE AINDA É ASSUNTO

Discute-se muito ainda o banimento de um dos mais poderosos líderes da Fórmula 1, o tetracampeão mundial Flavio Briatore, ex-diretor da Renault, e que hoje não pode nem pisar de um autódromo em dia competição. Mas quatro dias após a FIA puni-lo, os verdadeiros interesses por trás da decisão vão ficando claros.

Um foi a derrota de Max Mosley, presidente da FIA, para Briatore este ano, durante a briga entre FIA e Fota. Como um dos líderes da Fota, Briatore exigiu de Ecclestone que Mosley não se candidatasse à reeleição da FIA.

Ao ser procurado por Nelson Piquet, depois do GP da Hungria, que denunciava a fraude no GP de Cingapura do ano passado, Mosley viu a chance que ele e Ecclestone tinham de dar o troco. Com as provas que tinha - telemetria do momento do acidente e gravação das conversas de Nelsinho Piquet com a equipe -, a FIA não conseguiria punir Briatore. Mas Mosley e Ecclestone mostraram à Renault que a sanção poderia sobrar para a equipe. Foi o suficiente.