Destroços de avião que caiu estariam sendo saqueados

Funcionários do Aeroporto Francisco Álvares de Assis denunciaram que a área onde a aeronave caiu não tem nenhum tipo de segurança e moradores estariam levando partes dos destroços. A caixa preta do avião, que tinha prefixo PR-DOC, havia sido recolhida por uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos (Cenipa) no sábado (28), pouco após o acidente. O dispositivo que registra uma série de dados, além das conversas dentro da aeronave e do piloto e copiloto com as torres de comando de aeroportos, já está no laboratório do Cenipa em Brasília (DF) para ser analisado.

O avião caiu sobre o bangalô de uma pousada e a Polícia Civil, que também instaurou inquérito para apurar a causa da queda, pretende manter a área do acidente preservada caso sejam necessárias futuras averiguações. No entanto, segundo os funcionários do aeroporto, não há policiamento no local. A reportagem tentou falar com algum representante da Polícia Militar em Juiz de Fora, mas ninguém foi encontrado para comentar o assunto.

Além de Domingos Costa, morreram no acidente seu filho Gabriela Barreira Costa, de 14, quatro executivos da empresa alimentícia e o piloto Jair Barbosa, de 62, e o copiloto Rodrigo Henrique Dias da Silva, de 35. O grupo seguia para um evento da Vilma Alimentos em Juiz de Fora. As causas do acidente permanecem desconhecidas.