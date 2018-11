Destroços de helicóptero são localizados em SC Os destroços do helicóptero que havia desaparecido na tarde desta sexta-feira, 9, no norte de Santa Catarina, foram localizados por volta das 11h45 deste sábado, 10, em Corupá, de acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB). O piloto, a única pessoa que estava a bordo, morreu.