Destroços de sonda russa caem no Pacífico

Destroços da sonda Fobos-Grunt, que fracassou em sua missão de chegar a Marte, caíram na tarde deste domingo no Oceano Pacífico, próximo à costa do Chile.

A nave é uma das mais pesadas e mais tóxicas que já caíram na Terra, ainda que a agência espacial russa tenha dito que a maior parte do veículo tenha se incinerando na entrada da atmosfera.

De acordo com agências de notícias russas, os destroços caíram a cerca de 1.250 quilômetros da ilha Wellington, na costa sul do Chile.

Um dos últimos relatórios divulgados pela agência espacial russa antes da queda gerou temores na Argentina, pois dizia que ela poderia cair na cidade de Rosário, a 300 quilômetros da capital Buenos Aires.

De acordo com o órgão, o que sobraria da espaçonave ficaria dividido em 20 a 30 pedaços, com um peso total não superior a 200 quilos.

Missão ambiciosa

A sonda foi lançada em novembro com o ambicioso objetivo de recolher rochas de uma lua de Marte e trazê-las de volta para a Terra.

No entanto, a Fobos-Grunt teve problemas logo após seu lançamento, a 345 quilômetros de sua base.

Esta é a terceira espaçonave importante a reentrar na atmosfera em quatro meses, após os retornos do satélite americano UARS, em setembro, e do telescópio alemão Rosat em outubro. Ambos caíram no oceano.