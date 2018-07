Destroços são de helicóptero sumido, diz Aeronáutica

As investigações sobre o caso foram retomadas na terça-feira, depois que um mateiro de Ubatuba encontrou evidências do acidente. Com apoio de moradores e da Polícia Militar, uma equipe da Aeronáutica conseguiu confirmar as suspeitas e dormiu no local na última madrugada. Depois de 30 horas em mata fechada, os primeiros homens retornaram na manhã de ontem com parte das ossadas e documentos, além do manche do helicóptero.

O tenente do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar, Renato Leão, declarou que a aeronave bateu em uma árvore e caiu próxima de um rio que arrastou parte dos destroços. Representantes da Avibras acompanharam o resgate e disseram que não há dúvidas de que as vítimas são Sônia e João Verdi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.