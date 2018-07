Desvinculação de receita só deve ser votada no fim do ano--líder

A previsão do líder governista vem em um momento em que o governo enfrenta uma rebelião entre aliados na Câmara dos Deputados, que paralisou as votações na Casa nesta semana.

A Desvinculação de Receitas da União (DRU) dá ao governo federal mais liberdade para distribuir recursos do Orçamento entre os programas que julgar prioritários.

"Acho muito difícil votar isso (DRU) antes de novembro", disse Vaccarezza a jornalistas, citando os prazos mínimos estabelecidos pelo regimento da Casa como fatores que devem deixar a votação da PEC para o fim do ano.

A proposta prorroga a DRU até 31 de dezembro de 2015. A DRU atualmente vigente vence em 31 de dezembro deste ano.

O líder reconheceu que existe um "estresse" dentro da base governista, gerada principalmente pela não liberação de emendas parlamentares do Orçamento. O descontentamento provocou a paralisação da pauta da Câmara e o adiamento da votação de uma medida provisória de interesse do Planalto.

A MP, que transfere para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a regulação do setor de etanol, deveria ser votada na quarta-feira. Vaccarezza mostrou confiança de que a medida será analisada na semana que vem.

"Eu acho que o tempo dilui (os problemas), leva as pessoas a compreender melhor as razões tanto de um atraso quanto das negociações. A minha avaliação é que nós já estamos tranquilos", disse o líder, sem no entanto detalhar possíveis atitudes do Planalto para aplacar o descontentamento na base.

Além da falta de liberação de emendas, a decisão da presidente Dilma Rousseff de afastar aliados envolvidos em denúncias de cargos da administração pública e a prisão de membros do Ministério do Turismo durante operação da Polícia Federal nesta semana também geraram insatisfações entre os aliados.

O maior foco de descontentamento com o governo na base aliada é o Partido da República (PR), que controlava o Ministério dos Transportes até as denúncias que levaram à saída de Alfredo Nascimento do comando da pasta.

Desde então, mais de 20 servidores, a maioria ligados ao PR, deixaram seus cargos no ministério. Lideranças da sigla reclamam que o Planalto não tratou da mesma forma denúncias que atingiram outras pastas, mas Vaccarezza apostou na manutenção do partido na base governista.

"Eu duvido que o PR caminhe para a oposição ou para a independência. O PR está na base do governo", disse.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)