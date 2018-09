Desvio de rio nas obras de Jirau é iniciado dentro do prazo

O desvio teria que ser feito dentro de 27 meses após a emissão da licença de instalação ambiental definitiva, ou seja, até este mês.

Essa etapa da obra antecede a construção da barragem principal no leito original e permite que o rio Madeira passe pelos vãos rebaixados do vertedouro, estrutura que regulará o nível do reservatório quando Jirau estiver funcionando.

A concretagem e a montagem dos componentes elétricos e mecânicos da usina continuam em execução, em áreas protegidas das cheias, segundo a empresa.

A previsão é de que o enchimento do reservatório seja iniciada em meados de 2012, após a conclusão das obras civis e a montagem das unidades geradoras da casa de força 2.

Atualmente, 15 mil operários trabalham nos canteiros da usina.

A usina hidrelétrica Jirau terá capacidade instalada de 3.750 megawatts (MW) quando concluída.

Localizada em Rondônia, a usina é de responsabilidade das empresas GDF Suez, com 50,1 por cento de participação, Camargo Corrêa, com 9,9 por cento, além das companhias do grupo Eletrobras Eletrosul e Chesf, cada uma com 20 por cento.

