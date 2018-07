Desvio para o Vermelho flagra o momento fugaz

Quando os dois corpos se tocam, um passa a ser o eixo, o apoio ou a sustentação do outro. Em Desvio para o Vermelho, Carmen Gomide e Aguinaldo Bueno fazem da articulação o seu assunto: não somente as articulações do corpo, mas também as que relacionam os dois corpos entre eles e com os espaços - tanto o do cenário como o do vídeo.

Nessa nova criação do recém-formado Núcleo Eu et Tu, tudo se dobra. O próprio Núcleo já é um desdobramento do que Carmen Gomide vinha fazendo em carreira-solo. Agora, com a parceria de Aguinaldo Bueno, encontra outro ponto de partida. A habilidade com que ele explora os modos de voltar ao chão ou a maneira como ambos, nos rolamentos, emendam seus corpos pela cabeça, apontam para caminhos que merecem ser percorridos. A imagem deles escorregando muito lentamente, com os braços transformados em pêndulos alinhados pela gravidade, ou o solo de Carmen, sentada, são matrizes ricas de futuro desenvolvimento.

A perspectiva se impõe. O cenário, que é pura arquitetura, a traça com linhas arredondadas, e esse arredondamento promove uma textura de expansão naqueles volumes. Desvio para o Vermelho joga com a nossa percepção porque o espaço que busca fechar, se abre pelo arredondado das linhas e na projeção do vídeo. O que parecia parede, o vídeo transforma em continuidade, alongando a perspectiva com os recortes da sua projeção. A sonoridade de Lívio Tragtenberg também cria linhas que conversam com a espacialidade que vai sendo montada.

Talvez o mais surpreendente no excelente trabalho de Osmar Zampieri, responsável pela pesquisa de vídeo, esteja na qualidade com que trata graficamente o espaço arquitetônico, borrando de maneira instigante a relação do tempo real com a imagem real. O que é que se filma quando a câmera registra uma situação que está, de fato, acontecendo naquele exato momento em que é mostrada?

Zampieri explode o naturalismo que vincula uma ação (filmar) à outra (o que está sendo dançado). Assim, abre espaço para que se perceba que um retrato, em vez de permanecer como um dispositivo sempre associado à identidade, pode funcionar justamente como um denunciador dessa impossibilidade. A imagem parte dela mesma para alterar-se e, assim, nos faz perceber a precariedade da nossa percepção, sempre incapaz de flagrar os instantes em que tudo se transforma. Aqui, o vídeo não é cenário, nem tampouco interferência, mas sim parte da arquitetura e da dança.

O programa explica que "desvio para o vermelho significa o deslocamento de um corpo em alta velocidade no espaço, gerando alteração de estado do próprio corpo e a criação de outro campo, imperceptível". Em cena, quem propõe esse outro campo é a lentidão. Cria-se um mundo que não tem começo nem fim, pois quando se adentra na sala onde o espetáculo vai ocorrer, ele já está acontecendo e, cerca de uma hora depois, as luzes da plateia se acendem, mas Carmen e Aguinaldo não encerram o que estavam fazendo. Continuam lá, até que a plateia entenda que não vai encontrar o final do que assistia, e se esvazia. Como se estivessem em um moto perpétuo, no qual nós, público, constituímos apenas um acidente temporal. Aquele mundo que passa dos cinzas para o branco é deles e a nós cabe lá conviver por um curto tempo.

A direção de Rosa Hércoles fez com que brotassem propostas preciosas no percurso dos dois competentes intérpretes. Cada um pertence a uma linhagem diferente e nela avança com uma outra qualidade de movimento. O que agora se encontra somente apontado merece ser desenvolvido porque cada uma das elegantes dobras que apareceram, pede pela sua continuidade.

Serviço

Galeria Olido (136 lug.). Av. São João, 473, 3397-0171. Sáb., 20 h. Grátis

Galeria Vermelho (60 lug.). R. Minas Gerais, 350, 3138-1520. Dia 6, 21 h. Grátis