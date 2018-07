Detenção é comemorada por vítimas A notícia da prisão do empresário Jean-Claude Mas foi comemorada ontem na França por associações que reúnem ex-pacientes que portam as próteses PIP. Por nota oficial, o advogado da Associação de Portadoras de Próteses PIP (PPP), Philippe Courtois, criticou a demora na prisão, elogiou o procedimento da Justiça em curso e pediu celeridade no processo. "Agora estamos vendo o procedimento normal, que poderia ter sido feito desde o início do ano. Até aqui, nada o impedia de deixar o país e ele não se sentia pressionado pela Justiça", advertiu Courtois. "Não esperamos grande coisa de sua audiência, visto que ele já se expressou com declarações ultrajantes a respeito das vítimas."