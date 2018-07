Detenções por crime eleitoral batem recorde no Rio, diz TRE

A maioria das detenções ocorreu na capital, com 257 ocorrências, segundo o órgão. Na Baixada Fluminense, 226 pessoas foram detidas e no interior do Estado, 190.

"Nunca numa eleição tivemos uma prisão tão grande no Brasil por crime eleitoral", disse a jornalistas o presidente do TRE-RJ, Luiz Zveiter.

Seis candidatos a vereador no Estado foram presos, segundo o TRE. Todos os detidos serão liberados e responderão a processo por crime eleitoral.

"Não há denúncia que não tenha sido reprimida pelos fiscais do TRE, pelas polícias e pelas forças militares", disse Zveiter.

As polícias Estadual, Federal e Rodoviária também realizaram detenções.

Em Magé, cidade da Baixada Fluminense, foi apreendido um chaveiro com uma microcâmera que estaria sendo usada para forçar eleitores a fotografar o momento do voto. Os votantes estariam recebendo 100 reais.

O TRE vai investigar também a denúncia contra o deputado federal e ex-governador do Estado Anthony Garotinho (PR), que estaria fazendo campanha dentro de seções eleitorais na cidade de Campos de Goytacazes, onde a sua esposa, Rosinha Garotinho (PR), foi reeleita prefeita.

Segundo o TRE, foram registradas 145 detenções no Rio de Janeiro na eleição de 2010.

De acordo com boletim divulgado por volta das 17h no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), oito municípios do Rio de Janeiro contaram com apoio militar das Forças Armadas.

Dados do Ministério da Defesa divulgados na sexta-feira contabilizavam 6,5 mil militares mobilizados para a segurança das eleições no Rio de Janeiro, em especial no complexo de favelas da Maré e em bairros da zona oeste da capital.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)