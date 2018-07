Detenta morre em presídio de Ipatinga-MG Uma detenta do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) de Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, morreu nesta sexta-feira de uma "doença aguda" de causa indeterminada. A patologia provocou um surto na unidade que já causou a morte de outra presa no último dia 8 e levou à internação de outras oito detentas e um homem e uma mulher que trabalham como agentes penitenciários no presídio.