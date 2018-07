Detentas são transferidas no Espírito Santo após motim A Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) do Espírito Santo transferiu quase 300 detentas da Penitenciária Estadual Feminina (PEF), no bairro Tucum, em Cariacica, ontem, após um motim. As presas colocaram fogo em colchões e houve a necessidade da intervenção do Corpo de Bombeiros, que demorou cerca de 30 minutos para controlar as chamas.