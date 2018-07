Detento é morto dentro de presídio em Maceió-AL O reeducando José Inácio Acioli foi assassinado ontem no presídio Cyridião Durval, que fica dentro do complexo penitenciário do Tabuleiro do Martins, na periferia de Maceió, de acordo com o Centro Integrado de Operações da Secretaria alagoana de Defesa Social. A vítima - que respondia por crime de tortura - foi estrangulada por colegas de cela. O corpo dele foi encontrado pelos guardas penitenciários no final da manhã de ontem, mas o caso só foi divulgado hoje