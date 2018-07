Detento reconhece PM que 'poupou sua vida' no Carandiru

No dia do massacre, Freitas disse ter se escondido na cela 307-E do Pavilhão 9, embaixo de outros cadáveres, "onde podia sentir o sangue dos mortos". De acordo com Freitas, os presos não portavam armas e estavam todos com as mãos na cabeça. A maioria dos mortos que ele avistou nas celas ao seu redor estava nu, "prontos para a blitz dos PMs", afirmou.

Ele identificou entre os réus o policial que teria "poupado" a sua vida por considerá-lo parecido com o próprio filho. "É um policial japonês. Ele disse: ?pode ir, porque você é a cara do meu filho?". A advogada de defesa, Ieda Ribeiro de Souza, perguntou se ele tinha certeza sobre a identificação do policial. "Tenho certeza absoluta", afirmou Freitas. "Só para constar que o policial reconhecido é o sargento Wlandekis Antônio Cândido Silva", acrescentou a advogada ao final dos questionamentos.

A testemunha cumpre pena de 23 anos por seis roubos cometidos, atualmente em regime semiaberto. Em 2 de outubro de 1992, data do massacre, ele estava preso no Carandiru. Ao total, 24 testemunhas (14 de acusação e 10 de defesa) serão ouvidas pelo Tribunal do Júri.