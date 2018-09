Detentos fazem rebelião na cadeia de Serra Negra-SP Os 60 presos da cadeia de Serra Negra, no interior de São Paulo, se rebelaram na madrugada de hoje e destruíram parte das quatro celas, queimaram colchões, arrebentaram cadeados e invadiram o pátio. A rebelião começou por volta de 0h30 e terminou às 5 horas. Segundo o investigador Idemauro Ferraz, o motivo do motim foi a revolta dos presos por causa da transferência de 29 detentos, marcada para a manhã de hoje. A cadeia tem capacidade para manter 24 detentos, mas abrigava 60. Os 29 homens deixaram a cadeia por volta de 8 horas e foram levados para penitenciárias de Campinas, Hortolândia e Americana. A transferência foi solicitada após fuga de 23 detentos na semana passada. Segundo Ferraz, 11 foram recapturados. O Instituto de Criminalística de Serra Negra vai avaliar as condições da cadeia durante o dia de hoje para saber se é possível manter os 31 detentos que ficaram após a rebelião no local.