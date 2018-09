Detentos nas Filipinas dançam 'Thriller' por Michael Jackson

Mil e quinhentos prisioneiros das Filipinas voltaram a encenar a coreografia do clipe Thriller, de Michael Jackson,para marcar o primeiro ano da morte do Rei do Pop.

Assista ao vídeo

Os detentos da prisão de Cebu se transformaram em uma sensação da internet em 2007 com um vídeo que os mostrava dançando Thriller, um dos maiores sucessos do cantor.

Uma plateia de 200 pessoas assistiu à nova encenação, que aconteceu no pátio da prisão no sábado.

Michael Jackson morreu em 25 de junho de 2009, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

