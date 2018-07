Detentos rebelam-se em dois presídios de João Pessoa

Por volta das 10h desta quarta-feira, um porta-voz do Batalhão de Operações Especiais (Bope), major Jerônimo Pereira Bisneto, informou que, mesmo com a negociação não concluída, há progresso nos acordos com os detentos rebelados.

A rebelião começou por volta das 19h de terça-feira e, segundo Bisneto, não há motivos para os protestos. Não há reféns, mas um preso da penitenciária Roger ficou ferido no início desta manhã e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos da vítima.

Ainda segundo Bisneto, as chamas dos dois presídios já foram contidas. "O presídio Flósculo da Nóbrega fica no centro de João Pessoa e o PB1 está na Praia do Jacaré, também em João Pessoa, e os dois entraram em rebelião juntos", explica o agente do Bope.

As negociações estão sendo realizadas por agentes do sistema penitenciário e da Polícia Militar de João Pessoa, afirma Bisneto. O porta-voz do Bope não soube dizer o número exato de detentos nas duas penitenciárias, mas estima que existam cerca de 600 presos em cada um dos complexos.