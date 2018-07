Detentos usam arma de brinquedo para fugir em SP Dois presos fugiram hoje da Penitenciária de Valparaíso, no interior de São Paulo. Com uma arma de brinquedo, Cleber Rodrigues e Elias de Oliveira Alves renderam dois agentes que faziam a manutenção do telhado no pavilhão 3. Em seguida, um deles levou um dos reféns até o banheiro de uma oficina, onde o deixou amarrado e apenas de cueca. As roupas do agente foram vestidas pelo detento. O segundo preso vestiu a blusa do outro agente, que foi levado pela dupla até a muralha. Os detentos, então, dominaram mais um funcionário da unidade. Depois, Rodrigues e Alves tiveram apenas que pular um muro. Segundo a Polícia Militar (PM), nenhum dos agentes ficou ferido. Apesar das buscas na região, os fugitivos não ainda não foram recapturados. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que a "Corregedoria Administrativa do Sistema Penitenciário vai apurar em que circunstâncias se deu a fuga".