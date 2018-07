'Detetive Pop' encontra locais de capas de disco famosas

'Sherlock' da música

O americano Bob Egan, de 59 anos, é chamado de "detetive da cultura pop" porque encontra lugares onde foram tiradas fotos usadas em capas icônicas de discos.

Ele disse à BBC Brasil que começa sua busca pela internet. "Vejo se algo já foi escrito sobre aquele local. Caso contrário, procuro o fotógrafo pelo nome e vejo se ele tirou outras fotos ali no mesmo dia, que deem mais pistas", descreve.

De posse dos endereços ou localizações aproximadas, Egan usa ferramentas como os mapas do Google Street View e do Bing, fotos históricas do arquivo da biblioteca pública de Nova York ou outras, encontradas na internet.

Depois, ele superimpõe as capas dos discos às imagens atuais dos locais para descobrir o ponto exato onde as fotos foram feitas. "Sempre gostei de visitar lugares onde eventos históricos aconteceram", diz. "Mas também gostava de ir a lugares como a casa de Jack Kerouac ou o local de Woodstock."

Segundo Egan, ele começou com discos que cresceu ouvindo. Posteriormente, outras pessoas começaram a enviar sugestões. Depois da "missão cumprida", ele disponibiliza as localizações detalhadas em seu site www.popspotsnyc.com, "para que os leitores também possam conhecê-los".

O sucesso, após um ano e meio de "investigações", fez com que Egan expandisse o projeto para a Grã-Bretanha e para outras cidades americanas como Chicago e Los Angeles. Ele também tem colaboradores na França.

"Quando eu tiver lugares suficientes, gostaria de transformar o Popspots em um documentário. É muito divertido", diz o americano, que trabalha como corretor de imóveis comerciais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.