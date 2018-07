Detida por racha que matou lutador de jiu-jítsu é solta A empresária Adriane Aparecida Pereira Diniz Ignácio de Souza, 42 anos, indiciada por homicídio doloso acusada pela prática de racha que resultou no atropelamento com morte do lutador de jiu-jítsu Kaio César Alves Muniz Ribeiro, 23 anos, no ultimo dia 18, deixou a Cadeia Feminina de Paulínia, no começo da noite desta sexta-feira, depois de pagar fiança de R$ 109 mil referente a 200 salários mínimos.