Detidos 3 em ação contra falsificação de dinheiro em SP A Polícia Federal de Araraquara deteve três pessoas hoje durante a Operação Cascalho, com o objetivo de desarticular uma quadrilha acusada de confeccionar e distribuir notas falsas no interior de São Paulo. A operação teve apoio de agentes de várias cidades do interior. Foram 12 mandados de busca e apreensão e mais de cinco de prisão em Araraquara, Matão, Ibitinga e São Paulo. As investigações levaram oito meses após uma outra apreensão de R$ 13 mil em notas falsas na região. Nenhuma cédula falsa foi apreendida. Centenas de folhas que seriam usadas para imprimir a nota falsa foram encontradas em uma casa em Araraquara.