Detidos 4 suspeitos de roubar casa na zona oeste de SP Um engenheiro de 57 anos e uma professora de 54 anos foram mantidos reféns na noite de ontem, por cerca de 40 minutos, durante um assalto na residência deles, no Parque dos Príncipes, na zona oeste de São Paulo. Eles só foram liberados após a chegada de viaturas das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Os policiais cercaram a casa e os três suspeitos - entre eles um adolescente -, armados com três revólveres calibre 38, se entregaram. Um comparsa, que aguardava o trio do lado de fora em um carro roubado, também foi preso.