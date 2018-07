Detidos adolescentes suspeitos de matar jovem no ES

A jovem foi morta porque teria furtado R$ 100,00 do tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atraída por um dos adolescentes, namorado dela, para um terreno baldio no ponto final do ônibus de Nova Rosa da Penha II. No local, o rapaz imobilizou a vítima. Ela foi atacada pelos comparsas do adolescente e recebeu pauladas na cabeça. O namorado da vítima, um dos apreendidos, ligou para a polícia e para familiares da vítima e disse que um dos comparsas era o autor do crime.

Os policiais foram até o município de Guarapari e apreenderam um dos adolescentes de 17 anos. Em seguida, os agentes conseguiram localizar a apreender o namorado da vítima e o jovem de 18 anos. Eles estavam no bairro onde ocorreu o assassinato.

Os dois adolescentes foram encaminhados para Unidade de Internação Socioeducativa (Unis). O rapaz maior de idade foi para o Centro de Triagem de Viana. A polícia ainda procura o quarto suspeito.