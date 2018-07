Detidos no Anhembi são transferidos para cadeião

SÃO PAULO - Os integrantes das escolas de samba Império de Casa Verde e Gaviões da Fiel, presos nesta terça-feira, 21, acusados de provocar confusão durante apuração das notas dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste da cidade.

Segundo a Polícia Civil, Tiago Ciro Tadeu Farias, de 29 anos, integrante da Império de Casa Verde, que rasgou os envelopes com as notas, e Cauê Santos Ferreira, de 20 anos, integrante da Gaviões da Fiel, saíram do 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, por volta das 10h. Antes de serem levados para o CDP, os dois farão exame de corpo de delito no Instituto Médico-Legal (IML), no 91º DP, na região da Ceagesp, de acordo com a polícia.