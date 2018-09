Detonação de pedras vai fechar Rio-Santos por uma hora A Rodovia Rio-Santos, na região de Angra dos Reis, ficará fechada por cerca de uma hora em dois períodos desta terça-feira para que sejam detonadas pedras que obstruem a via e também para a limpeza da pista. A primeira detonação das pedras está marcada para as 9 horas, na altura do quilômetro 479, perto do Morro da Cruz, segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). No período da tarde, o trecho do quilômetro 455, em Portogalo, será fechado por volta das 14 horas.